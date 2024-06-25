Ночью в Харькове остановили мотоцикл, который ищут по миру

Мотоцикл «Yamaha», который находится в международном розыске попался патрульным полицейским.

Мотоцикл копы остановили вчера ночью во время патрулирования Шевченковского района для проверки, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Проверив по имеющимся базам данных, патрульные установили, что мотоцикл находится в розыске. Кроме того, мотоцикл также находится в международном розыске по базам Интерпола», – добавили правоохранители.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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