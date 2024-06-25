Ночью в Харькове остановили мотоцикл, который ищут по миру
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Мотоцикл «Yamaha», который находится в международном розыске попался патрульным полицейским.
Мотоцикл копы остановили вчера ночью во время патрулирования Шевченковского района для проверки, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Проверив по имеющимся базам данных, патрульные установили, что мотоцикл находится в розыске. Кроме того, мотоцикл также находится в международном розыске по базам Интерпола», – добавили правоохранители.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Читайте также: Жители Киевщины вовлекли харьковчанку в наркобизнес с доходом млн грн в месяц
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: интерпол, мотоцикл, патрульні, патрульные, розыск, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью в Харькове остановили мотоцикл, который ищут по миру»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мотоцикл «Yamaha», который находится в международном розыске попался патрульным полицейским.".