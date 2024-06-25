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Ночью в Харькове остановили мотоцикл, который ищут по миру

Общество 15:54   25.06.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове остановили мотоцикл, который ищут по миру Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Мотоцикл «Yamaha», который находится в международном розыске попался патрульным полицейским.

Мотоцикл копы остановили вчера ночью во время патрулирования Шевченковского района для проверки, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Проверив по имеющимся базам данных, патрульные установили, что мотоцикл находится в розыске. Кроме того, мотоцикл также находится в международном розыске по базам Интерпола», – добавили правоохранители.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мотоцикл «Yamaha», который находится в международном розыске попался патрульным полицейским.".