Вночі у Харкові зупинили мотоцикл, який шукають по світу

Мотоцикл «Yamaha», який перебуває в міжнародному розшуку, попався патрульним поліцейським.

Мотоцикл копи зупинили вчора вночі під час патрулювання Шевченківського району для перевірки, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Перевіривши по наявних базах даних, патрульні встановили, що мотоцикл знаходиться у розшуку. Крім того, мотоцикл також перебуває у міжнародному розшуку за базами Інтерполу», – додали правоохоронці.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.