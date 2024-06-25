Вночі у Харкові зупинили мотоцикл, який шукають по світу
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Мотоцикл «Yamaha», який перебуває в міжнародному розшуку, попався патрульним поліцейським.
Мотоцикл копи зупинили вчора вночі під час патрулювання Шевченківського району для перевірки, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Перевіривши по наявних базах даних, патрульні встановили, що мотоцикл знаходиться у розшуку. Крім того, мотоцикл також перебуває у міжнародному розшуку за базами Інтерполу», – додали правоохоронці.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мотоцикл «Yamaha», який перебуває в міжнародному розшуку, попався патрульним поліцейським.".