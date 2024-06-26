ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске, ВС РФ перебрасывают дополнительные силы
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 25 июня сообщил о продолжающихся боях на севере и северо-востоке от Харькова.
«Украинские войска недавно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся боевых действий на севере Харьковской области 25 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, что украинские войска недавно незначительно продвинулись вдоль улицы Соборной в центре Волчанска. 25 июня бои продолжались к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого», — проинформировали аналитики ISW о событиях на фронте.
Со ссылкой на официальных представителей ВСУ Юрия Повха (спикера ОТГВ «Харьков») и Назара Волошина (спикера ГВ «Хортица») Институт изучения войны проинформировал, что армия РФ уже перебросила на Харьковское направление подразделения из Херсонской области. А также — намеревается перебросить части 155-й бригады морской пехоты и части 9-й мотострелковой бригады 51-й армии. По поводу последнего упомянутого соединения в ISW сделали замечание.
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«ISW недавно наблюдал сообщения о том, что российские военные перебросили подразделения 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «Донецкой народной республики») с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление, но не наблюдал никаких сообщений о российской «51-й армии». Заявления украинских официальных лиц позволяют предположить, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду вероятно возрожденной «51-й армии» времен Второй мировой войны. Однако российские вооруженные силы в настоящее время переживают масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня, а ссылки украинских источников на «51-ю армию» могут служить ранним индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине», — прокомментировали аналитики.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 25 июня сообщил о продолжающихся боях на севере и северо-востоке от Харькова".