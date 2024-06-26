Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили

Події 07:34   26.06.2024
Оксана Горун
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили Ілюстрація: мапа ISW

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 червня повідомив про бої, що продовжуються, на півночі та північному сході від Харкова.

“Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі бойових дій, що тривають на півночі Харківської області 25 червня. Геолоковані кадри, що опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. 25 червня бої тривали на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська й Тихого”, – поінформували аналітики ISW про події на фронті.

З посиланням на офіційних представників ЗСУ Юрія Повха (спікера ОТУВ “Харків”) та Назара Волошина (спікера УВ “Хортиця”) Інститут вивчення війни поінформував, що армія РФ вже перекинула на Харківський напрямок підрозділи з Херсонської області. А також – має намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти та частини 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії. З приводу останнього згаданого з’єднання в ISW зробили зауваження.

Читайте також: Через втрати на Харківщині: пілотів БпЛА РФ готують до “м’ясних штурмів” — АТЕШ

“ISW нещодавно спостерігав повідомлення про те, що російські військові перекинули підрозділи 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус “Донецької народної республіки”) із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не спостерігав жодних повідомлень щодо російської “51-ї армії”. Заяви українських офіційних осіб свідчать про те, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду, ймовірно, відродженій “51-й армії” часів Другої світової війни. Зараз російські  збройні сили переживають широкомасштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових формувань армійського рівня, а посилання в українських джерелах на “51-шу армію” можуть бути першим показником того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні”, – прокоментували аналітики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили
26.06.2024, 07:34
Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті
Головні новини Харкова 26 червня: як минула ніч, ситуація на фронті
26.06.2024, 07:44
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2024, 06:00
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
Отару овець і кіз знайшли волонтери на 2 поверсі будинку у Вовчанську (відео)
26.06.2024, 00:27
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку
25.06.2024, 18:30
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
25.06.2024, 22:09

Новини за темою:

08:18
ISW про удар по Криму та теракт у Дагестані: Кремль абсурдно пов’язує події
07:41
ISW: ЗСУ повернули собі деякі позиції на північний схід від Харкова
07:30
ISW: ЗСУ вдарили по командному пункту в РФ і контратакували на Харківщині
07:57
ISW: російські сили різко знизили темп наступу на Харківщині
11:59
Поразка РФ в Україні не загрожує суверенітету РФ, але загрожує режиму – ISW

Ви читали новину: «ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 червня повідомив про бої, що продовжуються, на півночі та північному сході від Харкова".