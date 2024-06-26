ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 25 червня повідомив про бої, що продовжуються, на півночі та північному сході від Харкова.

“Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі бойових дій, що тривають на півночі Харківської області 25 червня. Геолоковані кадри, що опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. 25 червня бої тривали на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська й Тихого”, – поінформували аналітики ISW про події на фронті.

З посиланням на офіційних представників ЗСУ Юрія Повха (спікера ОТУВ “Харків”) та Назара Волошина (спікера УВ “Хортиця”) Інститут вивчення війни поінформував, що армія РФ вже перекинула на Харківський напрямок підрозділи з Херсонської області. А також – має намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти та частини 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії. З приводу останнього згаданого з’єднання в ISW зробили зауваження.

“ISW нещодавно спостерігав повідомлення про те, що російські військові перекинули підрозділи 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус “Донецької народної республіки”) із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не спостерігав жодних повідомлень щодо російської “51-ї армії”. Заяви українських офіційних осіб свідчать про те, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду, ймовірно, відродженій “51-й армії” часів Другої світової війни. Зараз російські збройні сили переживають широкомасштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових формувань армійського рівня, а посилання в українських джерелах на “51-шу армію” можуть бути першим показником того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні”, – прокоментували аналітики.