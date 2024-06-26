У части харьковчан в четверг возможны перебои с интернетом: данные провайдера
Фото: freepik.com
У абонентов провайдера «Макснет» в период с 6:00 до 14:00 27 июня могут быть перебои с интернетом, телевидением и SIP-телефонией.
В указанное время будут проводиться плановые технические работы с целью повышения надежности и бесперебойности работы сети, сообщили в Telegram-канале провайдера.
Услуги могут быть частично недоступны в таких районах:
✔️ поселок Жуковского
✔️ Малая Даниловка
✔️ Ивановка
✔️ Шатиловка
✔️ Сосновая горка
✔️ Павловка
✔️ Нагорный
✔️ Павлово поле
✔️ Алексеевка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: интернет, макснет, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 16:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У абонентов провайдера «Макснет» в период с 6:00 до 14:00 27 июня могут быть перебои с интернетом, телевидением и SIP-телефонией.".