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У части харьковчан в четверг возможны перебои с интернетом: данные провайдера

Общество 16:21   26.06.2024
Елена Нагорная
У части харьковчан в четверг возможны перебои с интернетом: данные провайдера Фото: freepik.com

У абонентов провайдера «Макснет» в период с 6:00 до 14:00 27 июня могут быть перебои с интернетом, телевидением и SIP-телефонией.

В указанное время будут проводиться плановые технические работы с целью повышения надежности и бесперебойности работы сети, сообщили в Telegram-канале провайдера.

Услуги могут быть частично недоступны в таких районах:
✔️ поселок Жуковского
✔️ Малая Даниловка
✔️ Ивановка
✔️ Шатиловка
✔️ Сосновая горка
✔️ Павловка
✔️ Нагорный
✔️ Павлово поле
✔️ Алексеевка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У абонентов провайдера «Макснет» в период с 6:00 до 14:00 27 июня могут быть перебои с интернетом, телевидением и SIP-телефонией.".