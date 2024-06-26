У части харьковчан в четверг возможны перебои с интернетом: данные провайдера

У абонентов провайдера «Макснет» в период с 6:00 до 14:00 27 июня могут быть перебои с интернетом, телевидением и SIP-телефонией.

В указанное время будут проводиться плановые технические работы с целью повышения надежности и бесперебойности работы сети, сообщили в Telegram-канале провайдера.

Услуги могут быть частично недоступны в таких районах:

✔️ поселок Жуковского

✔️ Малая Даниловка

✔️ Ивановка

✔️ Шатиловка

✔️ Сосновая горка

✔️ Павловка

✔️ Нагорный

✔️ Павлово поле

✔️ Алексеевка