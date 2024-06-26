У частини харків’ян у четвер можливі перебої з інтернетом: дані провайдера

В абонентів провайдера “Макснет” у період з 6:00 до 14:00 27 червня можуть бути перебої з інтернетом, телебаченням та SIP-телефонією.

У зазначений час проводитимуться планові технічні роботи з метою підвищення надійності та безперебійності роботи мережі, повідомили у телеграм-каналі провайдера.

Послуги можуть бути частково недоступні в таких районах:

✔️ селище Жуковського

✔️ Мала Данилівка

✔️ Іванівка

✔️ Шатилівка

✔️ Соснова гірка

✔️ Павлівка

✔️ Нагірний

✔️ Павлове Поле

✔️ Олексіївка