У частини харків’ян у четвер можливі перебої з інтернетом: дані провайдера
В абонентів провайдера “Макснет” у період з 6:00 до 14:00 27 червня можуть бути перебої з інтернетом, телебаченням та SIP-телефонією.
У зазначений час проводитимуться планові технічні роботи з метою підвищення надійності та безперебійності роботи мережі, повідомили у телеграм-каналі провайдера.
Послуги можуть бути частково недоступні в таких районах:
✔️ селище Жуковського
✔️ Мала Данилівка
✔️ Іванівка
✔️ Шатилівка
✔️ Соснова гірка
✔️ Павлівка
✔️ Нагірний
✔️ Павлове Поле
✔️ Олексіївка
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: интернет, макснет, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 16:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В абонентів провайдера “Макснет” у період з 6:00 до 14:00 27 червня можуть бути перебої з інтернетом, телебаченням та SIP-телефонією".