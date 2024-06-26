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У частини харків’ян у четвер можливі перебої з інтернетом: дані провайдера

Суспільство 16:21   26.06.2024
Олена Нагорна
У частини харків’ян у четвер можливі перебої з інтернетом: дані провайдера

В абонентів провайдера “Макснет” у період з 6:00 до 14:00 27 червня можуть бути перебої з інтернетом, телебаченням та SIP-телефонією.

У зазначений час проводитимуться планові технічні роботи з метою підвищення надійності та безперебійності роботи мережі, повідомили у телеграм-каналі провайдера.

Послуги можуть бути частково недоступні в таких районах:
✔️ селище Жуковського
✔️ Мала Данилівка
✔️ Іванівка
✔️ Шатилівка
✔️ Соснова гірка
✔️ Павлівка
✔️ Нагірний
✔️ Павлове Поле
✔️ Олексіївка

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «У частини харків’ян у четвер можливі перебої з інтернетом: дані провайдера»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В абонентів провайдера “Макснет” у період з 6:00 до 14:00 27 червня можуть бути перебої з інтернетом, телебаченням та SIP-телефонією".