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Курьеру на Харьковщине готовы платить 40 тыс. грн: вакансии недели

Общество 11:06   27.06.2024
Оксана Горун
Курьеру на Харьковщине готовы платить 40 тыс. грн: вакансии недели

ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список лучших вакансий на Харьковщине по состоянию на 27 июня.

«По состоянию на 27 июня, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2287 вакансий», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Список лучших, по мнению специалистов, выглядит следующим образом:

1. Курьер – 40 000 грн.

2. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.

3. Доводчик-притирщик – 30 000 грн.

4. Наладчик полиграфического оборудования – 29 000 грн.

5. Инженер-программист – 28 500 грн.

6. Маляр – 28 000 грн.

7. Печатник флексографской печати – 25 000 грн.

8. Электросварщик ручной сварки – 23 000 грн.

9. Инспектор по кадрам – 19 800 грн.

10. Сметчик – 19 000 грн.

С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 11:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список лучших вакансий на Харьковщине по состоянию на 27 июня".