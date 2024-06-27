Курьеру на Харьковщине готовы платить 40 тыс. грн: вакансии недели
ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список лучших вакансий на Харьковщине по состоянию на 27 июня.
«По состоянию на 27 июня, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2287 вакансий», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Список лучших, по мнению специалистов, выглядит следующим образом:
1. Курьер – 40 000 грн.
2. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.
3. Доводчик-притирщик – 30 000 грн.
4. Наладчик полиграфического оборудования – 29 000 грн.
5. Инженер-программист – 28 500 грн.
6. Маляр – 28 000 грн.
7. Печатник флексографской печати – 25 000 грн.
8. Электросварщик ручной сварки – 23 000 грн.
9. Инспектор по кадрам – 19 800 грн.
10. Сметчик – 19 000 грн.
С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.
Читайте также: Работодатели на Харьковщине с начала года предложили 10,6 тыс. вакансий
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, новости Харькова, областная служба занятости, работа, робота, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Курьеру на Харьковщине готовы платить 40 тыс. грн: вакансии недели»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список лучших вакансий на Харьковщине по состоянию на 27 июня".