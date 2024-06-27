Кур’єру на Харківщині готові платити 40 тис. грн: вакансії тижня
ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список найкращих вакансій на Харківщині станом на 27 червня.
“Станом на 27 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2287 вакансій”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
Список найкращих, на думку фахівців, виглядає так:
1. Кур’єр – 40 000 грн.
2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
3. Доводжувач-притирник – 30 000 грн.
4. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.
5. Інженер-програміст – 28 500 грн.
6. Маляр – 28 000 грн.
7. Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.
8. Електрозварник ручного зварювання – 23 000 грн.
9. Інспектор з кадрів – 19 800 грн.
10. Кошторисник – 19 000 грн.
З повним списком вакансій можна ознайомитись тут.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список найкращих вакансій на Харківщині станом на 27 червня".