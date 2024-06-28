На Харьковщине с 1 июля ограничат движение грузового транспорта

Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине разместила предупреждение водителям от Государственного агентства восстановления.

«В целях сохранения автомобильных дорог на период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 года временно вводим сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта… Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов Цельсия. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т. Пережидать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса», — сообщили в Госагентстве восстановления.

Эти ограничения не будут действовать для транспорта, который применяют для ликвидации последствий ЧС, а также перевозящего военные грузы. Также ожидать похолодания не заставят водителей, которые перевозят опасные или скоропортящиеся грузы и живых животных и птиц.

«Условия и временные ограничения будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха. Ограничения по времени будут устанавливаться в зависимости от районирования территории Украины и с учетом действия комендантского часа», — отметили в сообщении для водителей.