Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

На Харьковщине с 1 июля ограничат движение грузового транспорта

Общество 10:43   28.06.2024
Оксана Горун
На Харьковщине с 1 июля ограничат движение грузового транспорта Фото: САД в Харьковской области

Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине разместила предупреждение водителям от Государственного агентства восстановления.

«В целях сохранения автомобильных дорог на период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 года временно вводим сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта… Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов Цельсия. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т. Пережидать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса», — сообщили в Госагентстве восстановления.

Эти ограничения не будут действовать для транспорта, который применяют для ликвидации последствий ЧС, а также перевозящего военные грузы. Также ожидать похолодания не заставят водителей, которые перевозят опасные или скоропортящиеся грузы и живых животных и птиц.

Читайте также: Объявлен тендер на ремонт дороги Харьков-Золочев: детали, какая необходимость

«Условия и временные ограничения будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха. Ограничения по времени будут устанавливаться в зависимости от районирования территории Украины и с учетом действия комендантского часа», — отметили в сообщении для водителей.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Российские десантники отказываются воевать в Волчанске — Forbes
Российские десантники отказываются воевать в Волчанске — Forbes
28.06.2024, 10:10
Главные новости Харькова 28 июня: последствия обстрелов
Главные новости Харькова 28 июня: последствия обстрелов
28.06.2024, 11:46
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21
Противник уже год как никуда не отступает — «Ахиллес»
Противник уже год как никуда не отступает — «Ахиллес»
28.06.2024, 11:15
Армия РФ продолжает штурмовать в районе Волчанска: утренние данные Генштаба
Армия РФ продолжает штурмовать в районе Волчанска: утренние данные Генштаба
28.06.2024, 11:42

Новости по теме:

15:02
На окружной Харькова загорелась фура, перевозившая газ (фото)
16:23
Трамвай и грузовик столкнулись в Харькове: пострадал ребенок (фото, видео)
14:14
Два подрыва на Харьковщине: пострадал грузовик, травмировался мужчина
14:13
Микроавтобус столкнулся с фурой на Харьковщине: 12 человек в больнице (фото)
14:16
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)

Вы читали новость: «На Харьковщине с 1 июля ограничат движение грузового транспорта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры на Харьковщине разместила предупреждение водителям от Государственного агентства восстановления".