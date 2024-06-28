На Харківщині з 1 липня обмежать рух вантажного транспорту

Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Харківщині розмістила попередження водіям від Державного агентства відновлення.

“З метою збереження автомобільних доріг на період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня 2024 року тимчасово вводимо сезонне обмеження для руху великовагового транспорту… Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу”, — повідомили в Держагентстві відновлення.

Ці обмеження не діятимуть для транспорту, який використовують для ліквідації наслідків НС, а також того, що перевозить військові вантажі. Крім того, чекати похолодання не змусять водіїв, які перевозять небезпечні вантажі, ті, що швидко псуються, та живих тварин і птахів.

“Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Обмеження по часу буде встановлюватись залежно від районування території України та з урахуванням дії комендантської години”, — зазначили у повідомленні для водіїв.