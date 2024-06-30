«У мамы дома нет, только стены стоят»: реакция дергачевцев на авиаудар (видео)

Какой беды наделали вражеские авиабомбы в городе Дергачи Харьковской области 29 июня, показал начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

Он опубликовал видео с комментариями местных жителей, жилье которых было повреждено или уничтожено.

«Все люди видели, как меня телепало. Я не поняла ничего сначала. Выскочила в коридор — две стены… Я к соседям давай стучать. Говорю: «Живы?» — Живы. Вышли соседи. Все ошарашены», — рассказала жительница поврежденного пятиэтажного дома Лидия.

«Лена, я вот у мамы. У мамы дома нет, только стены стоят, окна повылетали. Между комнатами нет ничего, потолка нет ни в одной комнате. Я рада, что у вас все в порядке», — говорила по телефону своей знакомой местная жительница Елена.

Видео: Дергачевская ГВА

Напомним, днем 29 июня враг сбросил на город Дергачи четыре авиабомбы, предварительно УМПБ Д-30. По данным облпрокуратуры, двое мужчин 68 и 75 лет получили ранения, а 71-летняя женщина — острую реакцию на стресс. Повреждены частные дома, пятиэтажки, автомобили, хозяйственные помещения, здания предприятия. По словам начальника ГВА Вячеслава Задоренко, это был самый массированный удар по Дергачам, начиная с 2022 года.