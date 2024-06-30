“У мами хати немає, тільки стіни стоять”: реакція дергачівців на удар (відео)

Якого лиха наробили ворожі авіабомби у місті Дергачі Харківської області 29 червня, показав начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Він опублікував відео із коментарями місцевих жителів, житло яких було пошкоджене чи знищене.

“Усі люди бачили, як мене телепало. Я не зрозуміла нічого спочатку. Вискочила у коридор – дві стіни… Я до сусідів давай стукати. Кажу: “Живі?” – Живі. Вийшли сусіди. Всі ошелешені”, – розповіла жителька пошкодженого п’ятиповерхового будинку Лідія.

“Лєна, я ось у мами. У мами хати немає, тільки стіни стоять, вікна повилітали. Між кімнатами немає нічого, стелі немає в жодній кімнаті. Я рада, що у вас все гаразд”, – говорила телефоном своїй знайомій місцева мешканка Олена.

Відео: Дергачівська МВА

Нагадаємо, вдень 29 червня ворог скинув на місто Дергачі чотири авіабомби, попередньо УМПБ Д-30. За даними облпрокуратури, двоє чоловіків 68 та 75 років отримали поранення, а 71-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Пошкоджені приватні будинки, п’ятиповерхівки, автомобілі, господарчі споруди, будівлі підприємства. За словами начальника МВА Вячеслава Задоренка, це був наймасованіший удар по Дергачах від 2022 року.