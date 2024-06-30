Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00

Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины, продолжаются бои в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Противник активно применяет авиацию с территории РФ, бомбардируя районы Липцев, Токаревки Второй, Веселого, Нескучного, Дергачей, Слобожанского и Харькова.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск. Продолжаются бои возле Синьковки и Стельмаховки.