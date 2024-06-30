Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины, продолжаются бои в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
Противник активно применяет авиацию с территории РФ, бомбардируя районы Липцев, Токаревки Второй, Веселого, Нескучного, Дергачей, Слобожанского и Харькова.
На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск. Продолжаются бои возле Синьковки и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины, продолжаются бои в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".