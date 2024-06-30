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Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00

Происшествия 20:28   30.06.2024
Елена Нагорная
Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00 Фото: Генштаб ВСУ

Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины, продолжаются бои в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Противник активно применяет авиацию с территории РФ, бомбардируя районы Липцев, Токаревки Второй, Веселого, Нескучного, Дергачей, Слобожанского и Харькова.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск. Продолжаются бои возле Синьковки и Стельмаховки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз пытался атаковать агрессор на севере Харьковщины, продолжаются бои в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".