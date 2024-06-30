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Вісім разів намагався атакувати агресор на півночі Харківщини – ГШ на 19:00

Події 20:28   30.06.2024
Олена Нагорна
Вісім разів намагався атакувати агресор на півночі Харківщини – ГШ на 19:00

Вісім разів намагався атакувати агресор на півночі Харківщини, тривають бої в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Супротивник активно застосовує авіацію з території РФ, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки.

Читайте також: Ворог бомбардує КАБами північ Харківщини – зведення Генштабу на 13:00

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 20:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім разів намагався атакувати агресор на півночі Харківщини, тривають бої в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".