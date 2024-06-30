Вісім разів намагався атакувати агресор на півночі Харківщини – ГШ на 19:00

Вісім разів намагався атакувати агресор на півночі Харківщини, тривають бої в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Супротивник активно застосовує авіацію з території РФ, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки.