Восемь человек за два месяца обманул 30-летний мошенник в Харькове

В течение мая и июня 30-летний злоумышленник под разными предлогами просил у восьми человек личные вещи и не вернул их, сообщили в Нацполиции.

Воспользовавшись доверием граждан, нарушитель завладел мобильными телефонами, электроприборами и велосипедом на сумму около 17 тысяч гривен.

В ходе расследования следователи выяснили, что 30-летний задержанный неоднократно был осужден за имущественные преступления, имеет не снятую и не погашенную судимость.

По фактам мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 3 лет.