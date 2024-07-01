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Восемь человек за два месяца обманул 30-летний мошенник в Харькове

Происшествия 17:56   01.07.2024
Оксана Якушко
Восемь человек за два месяца обманул 30-летний мошенник в Харькове

В течение мая и июня 30-летний злоумышленник под разными предлогами просил у восьми человек личные вещи и не вернул их, сообщили в Нацполиции.

Воспользовавшись доверием граждан, нарушитель завладел мобильными телефонами, электроприборами и велосипедом на сумму около 17 тысяч гривен.

В ходе расследования следователи выяснили, что 30-летний задержанный неоднократно был осужден за имущественные преступления, имеет не снятую и не погашенную судимость.

По фактам мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение мая и июня 30-летний злоумышленник под разными предлогами просил у восьми человек личные вещи и не вернул их, сообщили в Нацполиции.".