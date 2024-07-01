Восемь человек за два месяца обманул 30-летний мошенник в Харькове
В течение мая и июня 30-летний злоумышленник под разными предлогами просил у восьми человек личные вещи и не вернул их, сообщили в Нацполиции.
Воспользовавшись доверием граждан, нарушитель завладел мобильными телефонами, электроприборами и велосипедом на сумму около 17 тысяч гривен.
В ходе расследования следователи выяснили, что 30-летний задержанный неоднократно был осужден за имущественные преступления, имеет не снятую и не погашенную судимость.
По фактам мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
Читайте также: Ради $10 тысяч мошенники в Харькове врали женщине, что ее муж в плену
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: злоумышленник, мошенник, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восемь человек за два месяца обманул 30-летний мошенник в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение мая и июня 30-летний злоумышленник под разными предлогами просил у восьми человек личные вещи и не вернул их, сообщили в Нацполиции.".