Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
Протягом травня та червня 30-річний зловмисник під різними приводами просив у вісьмох людей особисті речі та не повернув їх, повідомили у Нацполіції.
Скориставшись довірою громадян, порушник заволодів мобільними телефонами, електроприладами та велосипедом на суму близько 17 тисяч гривень.
Під час розслідування слідчі з’ясували, що 30-річний затриманий неодноразово був засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.
За фактами шахрайства порушили кримінальну справу, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом травня та червня 30-річний зловмисник під різними приводами просив у вісьмох людей особисті речі та не повернув їх, повідомили у Нацполіції.".