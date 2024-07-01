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Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові

Події 17:56   01.07.2024
Оксана Якушко
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові

Протягом травня та червня 30-річний зловмисник під різними приводами просив у вісьмох людей особисті речі та не повернув їх, повідомили у Нацполіції.

Скориставшись довірою громадян, порушник заволодів мобільними телефонами, електроприладами та велосипедом на суму близько 17 тисяч гривень.

Під час розслідування слідчі з’ясували, що 30-річний затриманий неодноразово був засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.

За фактами шахрайства порушили кримінальну справу, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом травня та червня 30-річний зловмисник під різними приводами просив у вісьмох людей особисті речі та не повернув їх, повідомили у Нацполіції.".