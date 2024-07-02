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Два района Харькова в среду останутся без воды: адреса

Общество 13:49   02.07.2024
Виктория Яковенко
Два района Харькова в среду останутся без воды: адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

С 09:00 до 17:00 3 июля будет прекращено водоснабжение части Новобаварского и Холодногорского районов.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина – проведение планово предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции.

Водоснабжение будет прекращено по адресам:

часть Новобаварского района, ограниченной:

– ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Большой Гончаровской, ул. Семинарской, пр. Любови Малой, ул. Юрия Паращука, Профсоюзным бульваром, ул. Дудинской, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

часть Холодногорского района, ограниченной:

– ул. Полтавский шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Злагоды, ул. Игоря Муратова, проездом Таборовым, по окружной дороге, ул. Рельефной, пер. Горным, ул. Горной железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 до 17:00 3 июля будет прекращено водоснабжение части Новобаварского и Холодногорского районов.".