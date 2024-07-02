Два райони Харкова у середу залишаться без води: адреси

З 09:00 до 17:00 3 липня буде припинене водопостачання частини Новобаварського та Холодногірського районів.

Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на насосній станції.

Водопостачання буде припинено за адресами:

частина Новобаварського району, обмеженої:

– вул. Полтавський Шлях, залізничним полотном, вул. Великою Гончарівською, вул. Семінарською, пр. Любові Малої, вул. Юрія Паращука, Профспілковим бульваром, вул. Дудинською, Григорівським шосе, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях;

частина Холодногірського району, обмеженої:

– вул. Полтавський Шлях, територією заводу «Харпластмас», вул. Золочівською, вул. Злагоди, вул. Ігоря Муратова, проїздом Таборовим, окружною дорогою, вул. Рельєфною, пров. Гірським, вул. Гірською, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.

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