На Харьковщине есть проблема более острая, чем бои: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре 3 июля на Oboz.ua заявил, что два новых участка фронта на Харьковщине уже меньше нервируют людей, но необходимо радикально решать проблему БПЛА-разведчиков.

«Постепенно эти два участка (на севере Харьковщины — Ред.), где происходят боевые действия, уже не так нервируют людей, которым все же свойственно паниковать, когда этого делать не следует. Линия боестолкновения находится под инициативным контролем СОУ, в районе Липцев неизменно россиян держат в холодном теле в районе Глубокого. По другим направлениям не имели продвижения, в районе Волчанская СОУ также продолжают контролировать ситуацию фактически в полностью разрушенном городе. Следовательно, ситуация в зоне боевых действий контролируемая, и СОУ имеют в данном случае оборонную инициативу», — оценил ситуацию на фронте в Харьковской области Коваленко.

Однако все более серьезной проблемой для Харьковской области, как и для многих других регионов Украины становятся российские БПЛА-разведчики. Именно их «засилье» в небе над Харьковом и областью не позволяет, в частности, поставить в регион ЗРК «Patriot».

Видео: Oboz.ua

«Харьковщина – это очень экстремально опасное место для размещения ЗРК «Patriot». Если там не будет размещена эшелонированная система противовоздушной обороны, то, безусловно, размещать там Patriot нет смысла, потому что он будет уничтожен очень быстро из-за разведывательных БПЛА, постоянно находящиеся в воздушном пространстве Харьковщины», — считает военно-политический обозреватель.

«Рецепты» борьбы с БПЛА-разведчиками давно известны. В первую очередь — это малая авиация и системы ПВО малого и среднего радиуса действия. Однако движения в этом направлении пока что практически нет.

«Мы продолжаем слышать на самом высоком уровне, а также на международных площадках, о Patriot и SAMP-T. Но мы не слышим достаточно громко, о том, что кроме Patriot и SAMP-T нам нужны и комплексы малого и среднего радиуса действия… Пока нашим партнерам именно этот «гвоздь не забить в лоб», чтобы они его заметили и почувствовали, они не будут торопиться с помощью по той или иной номенклатуре. И «гвоздь» из Patriot и SAMP-T мы почти так уж глубоко «забили», что невозможно там не почувствовать, если только у этого партнера не атрофированный мозг, или не сделана лоботомия. Но та же ситуация должна быть и с другой номенклатурой. К сожалению, это очень трудная операция, но дипломатический сектор должен активизироваться», — подчеркнул Коваленко.