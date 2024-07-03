На Харківщині є проблема гостріша за бої: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді 3 липня на Oboz.ua заявив, що дві нові ділянки фронту на Харківщині вже менше нервують людей, але необхідно радикально розв’язувати проблему БПЛА-розвідників.

“Поступово ці дві ділянки (на півночі Харківщини – Ред.), де відбуваються бойові дії, вони вже не так нервують людей, яким все ж таки притаманно панікувати, коли цього робити не слід. Отже, лінія боєзіткнення знаходиться під ініціативним контролем СОУ. У районі Липців незмінно росіян тримають у холодному тілі в районі Глибокого. По інших напрямках не мали просування, в районі Вовчанська СОУ також продовжують контролювати ситуацію фактично в повністю зруйнованому місті. Отже, ситуація в зоні бойових дій контрольована, і СОУ вони мають в цьому випадку оборонну ініціативу”, – оцінив ситуацію на фронті на Харківщині Коваленко.

Однак дедалі серйознішою проблемою для Харківської області, як і для багатьох інших регіонів України, стають російські БПЛА-розвідники. Саме їхнє “засилля” в небі над Харковом і областю не дозволяє, зокрема, поставити до регіону ЗРК “Patriot”.

Відео: Oboz.ua

“Харківщина – це дуже екстремально небезпечне місце для розміщення ЗРК “Patriot”. Якщо там не буде розміщено ешелоновану систему протиповітряної оборони, то, безумовно, розміщувати там Patriot немає сенсу, бо він буде знищений дуже швидко через розвідувальні БПЛА, які постійно знаходяться в повітряному просторі Харківщини”, – вважає військово-політичний оглядач.

“Рецепти” боротьби з БПЛА-розвідниками давно відомі. Насамперед – це мала авіація та системи ППО малого та середнього радіуса дії. Проте руху в цьому напрямку поки що практично немає.

“Ми продовжуємо чути на найвищому рівні, а також на міжнародних майданчиках, про Patriot та SAMP-T. Але ми не чуємо досить гучно, про те, що окрім Patriot та SAMP-T, нам потрібні й комплекси малого та середнього радіуса дії. Тут є пасивність наших партнерів. Допоки нашим партнерам ось саме цей “цвях не забити в лоба”, щоб вони його помітили та відчули, вони не будуть поспішати з допомогою по тій чи іншій номенклатурі. І “цвях” з Patriot та SAMP-T ми майже так вже глибоко “забили”, що неможливо там не відчути, якщо тільки в цього партнера не атрофований мозок, або не зроблено лоботомію. Але та ж сама ситуація повинна бути й з іншою номенклатурою. На жаль, це дуже важка операція, але дипломатичний сектор повинен активізуватися“, — наголосив Коваленко.