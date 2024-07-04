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10 раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении – ГШ

Происшествия 17:28   04.07.2024
Оксана Якушко
10 раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли три удара и сбросили четыре КАБа, сообщил Генштаб ВСУ.

Целили по населенным пунктам Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Харьковском направлении россияне 10 раз штурмовали оборонительные рубежи возле Глубокого, Волчанска и Липцев. Сейчас продолжаются три боя.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции наших подразделений возле Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

Два боя до сих пор продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли три удара и сбросили четыре КАБа, сообщил Генштаб ВСУ.".