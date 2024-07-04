10 раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Харьковском направлении – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли три удара и сбросили четыре КАБа, сообщил Генштаб ВСУ.
Целили по населенным пунктам Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.
На Харьковском направлении россияне 10 раз штурмовали оборонительные рубежи возле Глубокого, Волчанска и Липцев. Сейчас продолжаются три боя.
На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции наших подразделений возле Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.
Два боя до сих пор продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли три удара и сбросили четыре КАБа, сообщил Генштаб ВСУ.".