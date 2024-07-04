Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ

Події 17:28   04.07.2024
Оксана Якушко
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ

Сьогодні з боку Бєлгорода та Шебекіного росіяни завдали трьох ударів і скинули чотири КАБи, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цілили по населених пунктах Липці, Вовчанські Хутори та Охримівка.

На Харківському напрямку росіяни 10 разів штурмували оборонні рубежі біля Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бої.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази штурмував позиції наших підрозділів біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

Два бої досі тривають.

Читайте також: ЗС РФ бомблять Харківщину: за добу авіація вдарила по 11 населених пунктах

Автор: Оксана Якушко
Популярно
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ
04.07.2024, 17:28
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
04.07.2024, 07:35
Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу
Залужний поїхав до Великої Британії на дипломатичну роботу
04.07.2024, 17:10
Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
03.07.2024, 08:19
Завтра пів дня не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові
Завтра пів дня не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові
04.07.2024, 16:42
Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану
Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану
04.07.2024, 15:38

Новини за темою:

17:02
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
21:44
Тривають бої біля Вовчанська та Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20:27
Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
12:10
Два бої тривають на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
14:10
Тривають 7 боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ на 13:00

Ви читали новину: «10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з боку Бєлгорода та Шебекіного росіяни завдали трьох ударів і скинули чотири КАБи, повідомив Генштаб ЗСУ.".