10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ

Сьогодні з боку Бєлгорода та Шебекіного росіяни завдали трьох ударів і скинули чотири КАБи, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цілили по населених пунктах Липці, Вовчанські Хутори та Охримівка.

На Харківському напрямку росіяни 10 разів штурмували оборонні рубежі біля Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бої.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази штурмував позиції наших підрозділів біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

Два бої досі тривають.