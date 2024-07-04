До +38, дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 июля
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 5 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. По области — местами град и шквал до 15 — 20 м/с.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 20 до 22 градусов, днем — 34 — 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 33 — 38.
Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 5 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. По области — местами град и шквал до 15 — 20 м/с.".