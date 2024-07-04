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До +38, дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 июля

Общество 19:41   04.07.2024
Елена Нагорная
До +38, дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 июля Фото: Василий Голосный

В пятницу, 5 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. По области — местами град и шквал до 15 — 20 м/с.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 20 до 22 градусов, днем — 34 — 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 33 — 38.

Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 19:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 5 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. По области — местами град и шквал до 15 — 20 м/с.".