До +38, дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 июля

В пятницу, 5 июля, в Харькове и области ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. По области — местами град и шквал до 15 — 20 м/с.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 20 до 22 градусов, днем — 34 — 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 33 — 38.

Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный — 7 — 12 м/с.