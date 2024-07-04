До +38, дощ, гроза і шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 липня

У п’ятницю, 5 липня, у Харкові та області вночі без опадів, удень короткочасний дощ із грозою. По області – місцями град та шквал до 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 20 до 22 градусів, вдень – 34 – 36, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 19 до 24 градусів, вдень – 33 – 38.

Вітер уночі південно-східний, удень північно-західний – 7 – 12 м/с.