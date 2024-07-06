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Трех жильцов спасли и еще 15 эвакуировали из горящей девятиэтажки в Харькове

Происшествия 16:52   06.07.2024
Елена Нагорная
Трех жильцов спасли и еще 15 эвакуировали из горящей девятиэтажки в Харькове

В девятиэтажке в переулке Жизнерадостном, 12 в Харькове 6 июля бушевал пожар.

В 12:40 стало известно о возгорании в комнате квартиры на девятом этаже, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники, прибывшие на автоцистернах и автолестницах, спасли с верхних этажей трех человек и 15 жителей эвакуировали. В 13:25 пожар потушили, его причину устанавливают.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В девятиэтажке в переулке Жизнерадостном, 12 в Харькове 6 июля бушевал пожар.".