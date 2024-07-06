Трех жильцов спасли и еще 15 эвакуировали из горящей девятиэтажки в Харькове
В девятиэтажке в переулке Жизнерадостном, 12 в Харькове 6 июля бушевал пожар.
В 12:40 стало известно о возгорании в комнате квартиры на девятом этаже, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники, прибывшие на автоцистернах и автолестницах, спасли с верхних этажей трех человек и 15 жителей эвакуировали. В 13:25 пожар потушили, его причину устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дім, дом, жизнерадостный, квартира, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В девятиэтажке в переулке Жизнерадостном, 12 в Харькове 6 июля бушевал пожар.".