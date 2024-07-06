Трех жильцов спасли и еще 15 эвакуировали из горящей девятиэтажки в Харькове

В девятиэтажке в переулке Жизнерадостном, 12 в Харькове 6 июля бушевал пожар.

В 12:40 стало известно о возгорании в комнате квартиры на девятом этаже, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники, прибывшие на автоцистернах и автолестницах, спасли с верхних этажей трех человек и 15 жителей эвакуировали. В 13:25 пожар потушили, его причину устанавливают.