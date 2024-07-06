Дев’ятиповерхівка горіла у Харкові: 3-х мешканців врятували і ще 15 евакуювали

У дев’ятиповерхівці у провулку Життєрадісному, 12 у Харкові 6 липня вирувала пожежа.

О 12:40 стало відомо про загоряння у кімнаті квартири на дев’ятому поверсі, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники, які прибули на автоцистернах та автодрабинах, врятували з верхніх поверхів трьох людей і ще 15 жителів евакуювали. О 13:25 пожежу загасили, її причину встановлюють.