Дев’ятиповерхівка горіла у Харкові: 3-х мешканців врятували і ще 15 евакуювали
У дев’ятиповерхівці у провулку Життєрадісному, 12 у Харкові 6 липня вирувала пожежа.
О 12:40 стало відомо про загоряння у кімнаті квартири на дев’ятому поверсі, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Надзвичайники, які прибули на автоцистернах та автодрабинах, врятували з верхніх поверхів трьох людей і ще 15 жителів евакуювали. О 13:25 пожежу загасили, її причину встановлюють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дім, жизнерадостный, квартира, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 16:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дев’ятиповерхівці у провулку Життєрадісному, 12 у Харкові 6 липня вирувала пожежа".