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Дев’ятиповерхівка горіла у Харкові: 3-х мешканців врятували і ще 15 евакуювали

Події 16:52   06.07.2024
Олена Нагорна
Дев’ятиповерхівка горіла у Харкові: 3-х мешканців врятували і ще 15 евакуювали

У дев’ятиповерхівці у провулку Життєрадісному, 12 у Харкові 6 липня вирувала пожежа.

О 12:40 стало відомо про загоряння у кімнаті квартири на дев’ятому поверсі, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники, які прибули на автоцистернах та автодрабинах, врятували з верхніх поверхів трьох людей і ще 15 жителів евакуювали. О 13:25 пожежу загасили, її причину встановлюють.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дев’ятиповерхівці у провулку Життєрадісному, 12 у Харкові 6 липня вирувала пожежа".