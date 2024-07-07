18 боестолкновений на Харьковщине произошло за сутки — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 7 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах по населенным пунктам на Харьковщине.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

Под авиаударами в течение суток были: Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.

В целом на фронте в Украине в течение суток было 151 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.