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18 боестолкновений на Харьковщине произошло за сутки — Генштаб

Происшествия 09:56   07.07.2024
Оксана Горун
18 боестолкновений на Харьковщине произошло за сутки — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 7 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах по населенным пунктам на Харьковщине.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

Под авиаударами в течение суток были: Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.

В целом на фронте в Украине в течение суток было 151 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 7 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах по населенным пунктам на Харьковщине".