18 боестолкновений на Харьковщине произошло за сутки — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 7 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах по населенным пунктам на Харьковщине.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
Под авиаударами в течение суток были: Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.
В целом на фронте в Украине в течение суток было 151 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 7 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах по населенным пунктам на Харьковщине".