18 бойових зіткнень на Харківщині сталося за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 7 липня повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямках, а також авіаудари по населених пунктах на Харківщині.

“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Під авіаударами протягом доби були: Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці та Вовчанські Хутори.

Загалом на фронті в Україні протягом доби було 151 бойове зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.