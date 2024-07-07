18 бойових зіткнень на Харківщині сталося за добу – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 7 липня повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямках, а також авіаудари по населених пунктах на Харківщині.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області“, – поінформували в ГШ.
Під авіаударами протягом доби були: Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці та Вовчанські Хутори.
Загалом на фронті в Україні протягом доби було 151 бойове зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, війна, генштаб, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 7 липня повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямках, а також авіаудари по населених пунктах на Харківщині".