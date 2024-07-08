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Враг 5 раз штурмовал на Харьковском и 13 — на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 08:38   08.07.2024
Оксана Горун
Враг 5 раз штурмовал на Харьковском и 13 — на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 июля сообщил о боях на севере от Харькова и в Купянском районе.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Также россияне в течение суток наносили авиаудары — в районах Липцев, Волчанских Хуторов, Белого Колодца и Волчанска.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 141 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 июля сообщил о боях на севере от Харькова и в Купянском районе".