Враг 5 раз штурмовал на Харьковском и 13 — на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 июля сообщил о боях на севере от Харькова и в Купянском районе.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Также россияне в течение суток наносили авиаудары — в районах Липцев, Волчанских Хуторов, Белого Колодца и Волчанска.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 141 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.