Враг 5 раз штурмовал на Харьковском и 13 — на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 июля сообщил о боях на севере от Харькова и в Купянском районе.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Также россияне в течение суток наносили авиаудары — в районах Липцев, Волчанских Хуторов, Белого Колодца и Волчанска.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 141 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 июля сообщил о боях на севере от Харькова и в Купянском районе".