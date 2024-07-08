П’ять штурмів було на Харківському, 13 – на Куп’янському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 липня повідомив про бої на півночі від Харкова та в Куп’янському районі.
“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Також росіяни протягом доби наносили авіаудари – в районах Липців, Вовчанських Хуторів, Білого Колодязя та Вовчанська.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 141 бойове зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.
Читайте також: ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’ять штурмів було на Харківському, 13 – на Куп’янському напрямку – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 липня повідомив про бої на півночі від Харкова та в Куп’янському районі".