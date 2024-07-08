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П’ять штурмів було на Харківському, 13 – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 08:38   08.07.2024
Оксана Горун
П’ять штурмів було на Харківському, 13 – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 липня повідомив про бої на півночі від Харкова та в Куп’янському районі.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Також росіяни протягом доби наносили авіаудари – в районах Липців, Вовчанських Хуторів, Білого Колодязя та Вовчанська.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 141 бойове зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 липня повідомив про бої на півночі від Харкова та в Куп’янському районі".