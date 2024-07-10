Харьковчанин забил до смерти собственного отца и прятался 8 лет от суда

50-летний харьковчанин получил 7 лет за то, что убил отца до смерти, сообщил Харьковская областная прокуратура.

Трагедия произошла 18 июля 2014 года. Около 17 часов в одной из квартир по проспекту Героев Харькова (на тот момент Московскому проспекту) совместно проживавшие отец и сын поссорились. Во время конфликта сын в качестве последнего аргумента с кулаками накинулся на отца и стал избивать его по лицу и туловищу, пока тот не упал на пол. После этого злоумышленник еще несколько раз ударил отца ногой и вышел из квартиры.

Приблизительно через час того же дня отец от полученных травм скончался, а сыну вскоре правоохранители сообщили о подозрении.

Чтобы не отвечать за убийство отца, мужчина прятался от следствия на территории Украины и неоднократно менял города проживания. Его объявили в розыск. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, мужчина приехал в Харьков. Сотрудники правоохранительных органов установили его местонахождение и задержали.

На суде обвиняемый признал свою вину.

Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным 50-летнего мужчину по факту телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Он получил наказание – 7 лет лишения свободы.