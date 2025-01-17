8 лет дали жителю Харьковщины, забившему отца до смерти стулом

Суд признал виновным 29-летнего мужчину из Лозовой, что тот забил отца насмерть, сообщила Харьковская областная прокуратура.

31 октября 2024 года отец и сын, проживающие в одном доме в городе Лозовая, поссорились. Ранее 29-летний мужчина уже был судим за кражи, также его неоднократно привлекали к админответственности из-за плохого отношения к собственному отцу.

В разгар ссоры сын схватил стул и ударил им не менее 20 раз по голове отца, после чего пошел спать.

75-летний потерпевший пошел за помощью к живущей рядом невестке. Но от полученных ударов пожилой мужчина скончался в доме еще до приезда скорой.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и отметил, что ссора началась из-за прежних обид, но он не хотел таких последствий.

Убийцы дали 8 лет 6 месяцев лишения свободы.