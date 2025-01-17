8 років дали мешканцю Харківщини, що забив батька до смерті стільцем
Суд визнав винним 29-річного чоловіка із Лозової, що той забив батька на смерть, повідомила Харківська обласна прокуратура.
31 жовтня 2024 року батько та син, що мешкають в одному будинку у місті Лозова, посварилися. Раніше 29-річний чоловік вже був судимий за крадіжки, також його неодноразово притягали до адмінвідповідальності стосовно власного батька.
У розпалі сварки син схопив стілець та вдарив ним не менше 20 разів по голові батька, після чого пішов спати до кімнати.
75-річний потерпілий пішов за допомогою до невістки, що мешкала поряд. Але від отриманих ударів літній чоловік помер у її будинку ще до приїзду швидкої.
На суді обвинувачений повністю визнав свою провину та зазначив, що сварка почалася через колишні образи, але він не хотів настання таких наслідків.
Вбивці дали 8 років 6 місяців позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 18:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винним 29-річного чоловіка із Лозової, що той забив батька на смерть, повідомила Харківська обласна прокуратура.".