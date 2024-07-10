Live
  • Ср 10.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.77
  • EUR 44.08

Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався 8 років від суду

Події 22:07   10.07.2024
Оксана Якушко
Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався 8 років від суду

50-річний харків’янин отримав сім років за те, що вбив батька до смерті, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Трагедія сталася 18 липня 2014 року. Близько 17 години в одній з квартир по проспекту Героїв Харкова (на той момент Московському проспекту) батько і син, які спільно проживали, посварилися. Під час конфлікту син накинувся із кулаками на батька та став його бити в обличчя та по тулубу, доки той не впав на підлогу. Після цього зловмисник ще декілька разів вдарив батька ногою та вийшов з квартири.

Приблизно через годину того ж дня батько від отриманих травм помер, а невдовзі сину правоохоронці повідомили про підозру.

Щоб не відповідати за вбивство батька, чоловік переховувався від слідства на території України та неодноразово змінював міста проживання. Тож його оголосили у розшук. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, чоловік приїхав до Харкова. Співробітники правоохоронних органів встановили його місцеперебування і затримали.

Під час суду обвинувачений визнав свою вину.

Комінтернівський районний суд Харкова визнав винним 50-річного чоловіка за фактом тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Він отримав покарання – 7 років позбавлення волі.

Читайте також: За вбивство брата 8 років ув’язнення отримав харків’янин: вину визнав частково

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався 8 років від суду
Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався 8 років від суду
10.07.2024, 22:07
Безплатний газ для мешканців Харківщини: Синєгубов сказав, скільком дадуть
Безплатний газ для мешканців Харківщини: Синєгубов сказав, скільком дадуть
10.07.2024, 10:16
Жінка загинула через удар росіян по селищу Слатине на Харківщині
Жінка загинула через удар росіян по селищу Слатине на Харківщині
10.07.2024, 21:34
Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження
Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження
10.07.2024, 17:07
Вночі гроза, вдень – спека. Якою буде погода 11 липня у Харкові та області
Вночі гроза, вдень – спека. Якою буде погода 11 липня у Харкові та області
10.07.2024, 20:08
Росіяни вдарили по селищу Слатине на Харківщині – шукають людей під завалами
Росіяни вдарили по селищу Слатине на Харківщині – шукають людей під завалами
10.07.2024, 20:42

Новини за темою:

18:05
15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом
19:40
Чоловіку, який забив бетоном жінку на смерть на Харківщині, дали 8 років
17:44
Слобожанський Отелло з ревнощів забив дружину ціпком до смерті під Харковом
14:54
Посадили на 9 років. На Харківщині чоловік забив до смерті свого помічника

Ви читали новину: «Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався 8 років від суду»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 22:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний харків’янин отримав сім років за те, що вбив батька до смерті, повідомила Харківська обласна прокуратура.".