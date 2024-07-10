Харків’янин забив до смерті власного батька і переховувався 8 років від суду
50-річний харків’янин отримав сім років за те, що вбив батька до смерті, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Трагедія сталася 18 липня 2014 року. Близько 17 години в одній з квартир по проспекту Героїв Харкова (на той момент Московському проспекту) батько і син, які спільно проживали, посварилися. Під час конфлікту син накинувся із кулаками на батька та став його бити в обличчя та по тулубу, доки той не впав на підлогу. Після цього зловмисник ще декілька разів вдарив батька ногою та вийшов з квартири.
Приблизно через годину того ж дня батько від отриманих травм помер, а невдовзі сину правоохоронці повідомили про підозру.
Щоб не відповідати за вбивство батька, чоловік переховувався від слідства на території України та неодноразово змінював міста проживання. Тож його оголосили у розшук. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, чоловік приїхав до Харкова. Співробітники правоохоронних органів встановили його місцеперебування і затримали.
Під час суду обвинувачений визнав свою вину.
Комінтернівський районний суд Харкова визнав винним 50-річного чоловіка за фактом тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Він отримав покарання – 7 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 22:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний харків’янин отримав сім років за те, що вбив батька до смерті, повідомила Харківська обласна прокуратура.".