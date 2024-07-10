Удар РФ по Липцам 20.06: полиция на 80% уверена, что это был не ФАБ-3000

Правоохранители сделали предварительное заключение, каким именно боеприпасом ударила армия РФ по селу Липцы на Харьковщине 20 июня.

«Мы исследовали место попадания, мы изъяли остатки от КАБа, в частности, крылья. Мы можем заключить, что удар был нанесен бомбой в полтора тонны, а не три. Мы еще тогда под сомнение ставили этот вопрос потому, что спустя почти полчаса после взрыва, а то и меньше, в российских пабликах появилась информация, что удар был нанесен 3 тоннами: «смотрите, что мы можем». Это был такой пропагандистский месседж», – сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».

Он отметил, что в своем заключении правоохранители уверены на 70-80%. Ведь, чтобы убедиться, что это был именно ФАБ-3000, его нужно с чем-то сравнить.

«Мы для сравнения таких обломков не имеем. Потому, что не было зафиксировано случаев, в которых мы уверены, что это ФАБ-3000, а не ФАБ-1500. Мы сделали предварительный вывод, что воронка и детали характерны для бомбы на полтора тонны», – объяснил Тимошко.

Напомним, об ударе ФАБ-3000 по Липцам сообщил 20 июня военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его данным, это первое в истории применение трехтонной бомбы. В ВС ВСУ ранее єту информацию не подтверждали.