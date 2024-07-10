Удар РФ по Липцам 20.06: полиция на 80% уверена, что это был не ФАБ-3000
Правоохранители сделали предварительное заключение, каким именно боеприпасом ударила армия РФ по селу Липцы на Харьковщине 20 июня.
«Мы исследовали место попадания, мы изъяли остатки от КАБа, в частности, крылья. Мы можем заключить, что удар был нанесен бомбой в полтора тонны, а не три. Мы еще тогда под сомнение ставили этот вопрос потому, что спустя почти полчаса после взрыва, а то и меньше, в российских пабликах появилась информация, что удар был нанесен 3 тоннами: «смотрите, что мы можем». Это был такой пропагандистский месседж», – сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».
Он отметил, что в своем заключении правоохранители уверены на 70-80%. Ведь, чтобы убедиться, что это был именно ФАБ-3000, его нужно с чем-то сравнить.
«Мы для сравнения таких обломков не имеем. Потому, что не было зафиксировано случаев, в которых мы уверены, что это ФАБ-3000, а не ФАБ-1500. Мы сделали предварительный вывод, что воронка и детали характерны для бомбы на полтора тонны», – объяснил Тимошко.
Напомним, об ударе ФАБ-3000 по Липцам сообщил 20 июня военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его данным, это первое в истории применение трехтонной бомбы. В ВС ВСУ ранее єту информацию не подтверждали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вывод, липцы, полиция, тимошко, удар, ФАБ-3000;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сделали предварительное заключение, каким именно боеприпасом ударила армия РФ по селу Липцы на Харьковщине 20 июня.".