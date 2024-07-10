Удар РФ по Липцях 20.06: поліція на 80% впевнена, що це був не ФАБ-3000

Правоохоронці зробили попередній висновок, яким саме боєприпасом вдарила армія РФ по селу Липці на Харківщині 20 червня.

«Ми дослідили місце влучання, ми вилучили рештки від КАБу, зокрема, крила. Ми можемо зробити висновок, що удар було завдали бомбою у півтори тонни, а не три. Ми ще тоді під сумнів ставили це питання тому, що майже через пів години після вибуху, а то і менше, в російських пабліках з’явилася інформація, що удар було завдано 3 тонами: «дивіться, що ми можемо». Це був такий пропагандистський меседж», – сказав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія».

Він зазначив, що наразі у своєму висновку правоохоронці впевнені на 70-80%. Адже, щоб упевнитись, що це був саме ФАБ-3000 його потрібно з чимось порівняти.

«Ми для порівняння таких уламків не маємо. Тому, що не було зафіксовано випадків, в яких ми впевнені, що це ФАБ-3000, а не ФАБ-1500. Ми зробили попередній висновок, що воронка та деталі характерні для бомби на півтори тони», – пояснив Тимошко.

Нагадаємо, про удар ФАБ-3000 по Липцях повідомив 20 червня військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його даними, це перше в історії застосування тритонної бомби. У ЗС ЗСУ раніше цю інформацію не підтверджували.