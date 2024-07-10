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Женщина погибла из-за удара россиян по поселку Слатино на Харьковщине

Происшествия 21:34   10.07.2024
Оксана Якушко
Женщина погибла из-за удара россиян по поселку Слатино на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

О гибели женщины в Дергачевской громаде в результате удара россиян сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Трех находившихся в помещениях гражданских людей удалось спасти. На месте работают спасатели, ликвидируют пожары в частных домах и хозяйственных постройках», — рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Читайте также: Россияне ударили по поселку Слатино на Харьковщине, под завалами ищут людей

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 21:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели женщины в Дергачевской громаде в результате удара россиян сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".