Женщина погибла из-за удара россиян по поселку Слатино на Харьковщине

О гибели женщины в Дергачевской громаде в результате удара россиян сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Трех находившихся в помещениях гражданских людей удалось спасти. На месте работают спасатели, ликвидируют пожары в частных домах и хозяйственных постройках», — рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.