Женщина погибла из-за удара россиян по поселку Слатино на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
О гибели женщины в Дергачевской громаде в результате удара россиян сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Трех находившихся в помещениях гражданских людей удалось спасти. На месте работают спасатели, ликвидируют пожары в частных домах и хозяйственных постройках», — рассказал Синегубов.
Ранее стало известно, что армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, россияне, Слатино, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 21:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели женщины в Дергачевской громаде в результате удара россиян сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".