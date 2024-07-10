Жінка загинула через удар росіян по селищу Слатине на Харківщині

Про загибель жінки у Дергачівській громаді внаслідок удару росіян повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Трьох цивільних людей, які перебували в приміщеннях, вдалося врятувати. На місці працюють рятувальники, ліквідовують пожежі в приватних будинках та господарчих спорудах», – розповів Синєгубов.

Раніше стало відомо, що армія РФ завдала щонайменше 6 ударів по селищу Слатине з невідомого типу зброї, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.