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Жінка загинула через удар росіян по селищу Слатине на Харківщині

Події 21:34   10.07.2024
Оксана Якушко
Жінка загинула через удар росіян по селищу Слатине на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Про загибель жінки у Дергачівській громаді внаслідок удару росіян повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Трьох цивільних людей, які перебували в приміщеннях, вдалося врятувати. На місці працюють рятувальники, ліквідовують пожежі в приватних будинках та господарчих спорудах», – розповів Синєгубов.

Раніше стало відомо, що армія РФ завдала щонайменше 6 ударів по селищу Слатине з невідомого типу зброї, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Читайте також: Росіяни вдарили по селищу Слатине на Харківщині – шукають людей під завалами

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 21:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель жінки у Дергачівській громаді внаслідок удару росіян повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".