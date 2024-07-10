Жінка загинула через удар росіян по селищу Слатине на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов
Про загибель жінки у Дергачівській громаді внаслідок удару росіян повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Трьох цивільних людей, які перебували в приміщеннях, вдалося врятувати. На місці працюють рятувальники, ліквідовують пожежі в приватних будинках та господарчих спорудах», – розповів Синєгубов.
Раніше стало відомо, що армія РФ завдала щонайменше 6 ударів по селищу Слатине з невідомого типу зброї, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, росіяни, Слатино, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 21:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель жінки у Дергачівській громаді внаслідок удару росіян повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".