Росіяни вдарили по селищу Слатине на Харківщині – шукають людей під завалами
Армія РФ завдала щонайменше 6 ударів по селищу Слатине з невідомого типу зброї, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, у селищі тривають пожежі, які намагаються локалізувати підрозділи ДСНС. За інформацією від місцевих мешканців, під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди. Закликаю усіх слатинчан перебувати в укриттях!» – розповів Задоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, ГСЧС в Харьковской области, росіяни, Слатино, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 20:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала щонайменше 6 ударів по селищу Слатине з невідомого типу зброї, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".