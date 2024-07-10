Росіяни вдарили по селищу Слатине на Харківщині – шукають людей під завалами

Армія РФ завдала щонайменше 6 ударів по селищу Слатине з невідомого типу зброї, повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, у селищі тривають пожежі, які намагаються локалізувати підрозділи ДСНС. За інформацією від місцевих мешканців, під завалами зруйнованих будинків можуть перебувати люди. Закликаю усіх слатинчан перебувати в укриттях!» – розповів Задоренко.