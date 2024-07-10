Россияне ударили по поселку Слатино на Харьковщине, под завалами ищут людей

Армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, в поселке продолжаются пожары, которые пытаются локализовать подразделения ГСЧС. По информации местных жителей, под завалами разрушенных домов могут находиться люди. Призываю всех слатинчан находиться в укрытиях!» – рассказал Задоренко.