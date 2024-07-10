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Россияне ударили по поселку Слатино на Харьковщине, под завалами ищут людей

Происшествия 20:42   10.07.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили по поселку Слатино на Харьковщине, под завалами ищут людей

Армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, в поселке продолжаются пожары, которые пытаются локализовать подразделения ГСЧС. По информации местных жителей, под завалами разрушенных домов могут находиться люди. Призываю всех слатинчан находиться в укрытиях!» – рассказал Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".