Россияне ударили по поселку Слатино на Харьковщине, под завалами ищут людей
Армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, в поселке продолжаются пожары, которые пытаются локализовать подразделения ГСЧС. По информации местных жителей, под завалами разрушенных домов могут находиться люди. Призываю всех слатинчан находиться в укрытиях!» – рассказал Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, ГСЧС в Харьковской области, россияне, Слатино, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 20:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла по меньшей мере 6 ударов по поселку Слатино из неизвестного типа оружия, сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".