Армия РФ уже сбросила 33 КАБа на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг нанес сегодня уже 14 авиаударов – сбросил 28 КАБов. Пострадали районы восьми разных населенных пунктов. Среди них Волчанск, Липцы и Старица.

На Купянском направлении враг безуспешно пытается улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового. Нарастили количество штурмовых действий до четырех. Половину из них подразделения СОУ отбили, два штурма возле Берестового еще продолжаются. Враг ударил пятью КАБами в районах Купянска и Глушковки.