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Армия РФ уже сбросила 33 КАБа на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00

Общество 16:55   11.07.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ уже сбросила 33 КАБа на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг нанес сегодня уже 14 авиаударов – сбросил 28 КАБов. Пострадали районы восьми разных населенных пунктов. Среди них Волчанск, Липцы и Старица.

На Купянском направлении враг безуспешно пытается улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового. Нарастили количество штурмовых действий до четырех. Половину из них подразделения СОУ отбили, два штурма возле Берестового еще продолжаются. Враг ударил пятью КАБами в районах Купянска и Глушковки.

Читайте также: Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".