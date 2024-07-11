Армия РФ уже сбросила 33 КАБа на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Кроме этого, враг нанес сегодня уже 14 авиаударов – сбросил 28 КАБов. Пострадали районы восьми разных населенных пунктов. Среди них Волчанск, Липцы и Старица.
На Купянском направлении враг безуспешно пытается улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового. Нарастили количество штурмовых действий до четырех. Половину из них подразделения СОУ отбили, два штурма возле Берестового еще продолжаются. Враг ударил пятью КАБами в районах Купянска и Глушковки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, КАБ, СОУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".