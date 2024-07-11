Армія РФ вже скинула 33 КАБи на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Крім цього, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів – скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.
На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагається покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи СОУ відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог вдарив п’ятьма КАБами в районах Куп’янська і Глушківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, КАБ, СОУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".