Армія РФ вже скинула 33 КАБи на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім цього, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів – скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагається покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи СОУ відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог вдарив п’ятьма КАБами в районах Куп’янська і Глушківки.