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Армія РФ вже скинула 33 КАБи на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:55   11.07.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вже скинула 33 КАБи на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім цього, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів – скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагається покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи СОУ відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог вдарив п’ятьма КАБами в районах Куп’янська і Глушківки.

Читайте також: Чи просунулись окупанти у центр Вовчанська: відповідь ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Армія РФ вже скинула 33 КАБи на Харківщину – Генштаб ЗСУ на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".