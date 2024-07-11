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Чи просунулись окупанти у центр Вовчанська: відповідь ЗСУ

Суспільство 15:34   11.07.2024
Вікторія Яковенко
Чи просунулись окупанти у центр Вовчанська: відповідь ЗСУ скриншот

Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері нацмарафону прокоментував інформацію ISW про те, що підрозділи ЗС РФ змогли переправитися через річку в центрі Вовчанська.

«Скажу так, у Вовчанську ще тривають вуличні бої, ворог має намагання просуватися, однак СОУ ведуть там активні бойові дії і дають адекватну відсіч ворогу», – сказав Волошин.

Він також повідомив, що на півночі Харківщини українські захисники намагаються відновлювати свої позиції і повністю вибивати ворога. Тим часом противник там проводить певне перегрупування своїх підрозділів.

«Це і Вовчанський напрямок, якраз перегруповує свої підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, і намагається відновлювати також комплект підрозділів десантної бригади, це 83 десантна бригада», – додав Волошин.

За його даними, на цьому напрямку за минулу добу ворог здійснив понад 390 обстрілів. Водночас українські воїни знищили і поранили понад 150 окупантів.

Читайте також: ЗС РФ намагаються провести перегрупування в Глибокому – ОТУВ “Харків”

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері нацмарафону прокоментував інформацію ISW про те, що підрозділи ЗС РФ змогли переправитися через річку в центрі Вовчанська.".