Чи просунулись окупанти у центр Вовчанська: відповідь ЗСУ

Речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в етері нацмарафону прокоментував інформацію ISW про те, що підрозділи ЗС РФ змогли переправитися через річку в центрі Вовчанська.

«Скажу так, у Вовчанську ще тривають вуличні бої, ворог має намагання просуватися, однак СОУ ведуть там активні бойові дії і дають адекватну відсіч ворогу», – сказав Волошин.

Він також повідомив, що на півночі Харківщини українські захисники намагаються відновлювати свої позиції і повністю вибивати ворога. Тим часом противник там проводить певне перегрупування своїх підрозділів.

«Це і Вовчанський напрямок, якраз перегруповує свої підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, і намагається відновлювати також комплект підрозділів десантної бригади, це 83 десантна бригада», – додав Волошин.

За його даними, на цьому напрямку за минулу добу ворог здійснив понад 390 обстрілів. Водночас українські воїни знищили і поранили понад 150 окупантів.