Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона прокомментировал информацию ISW о том, что подразделения ВС РФ смогли переправиться через реку в центре Волчанска.
«Скажу так, в Волчанске еще продолжаются уличные бои, враг пытается продвигаться, однако СОУ ведут там активные боевые действия и дают адекватный отпор врагу», — сказал Волошин.
Он также сообщил, что на севере Харьковской области украинские защитники пытаются восстанавливать свои позиции и полностью выбивать врага. Между тем противник там проводит определенную перегруппировку своих подразделений.
«Это и Волчанское направление, как раз перегруппировывает свои подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, и пытается восстанавливать также комплект подразделений десантной бригады, это 83 десантная бригада», — добавил Волошин.
По его данным, на этом направлении за прошедшие сутки враг совершил более 390 обстрелов. В то же время, украинские воины уничтожили и ранили более 150 оккупантов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, река, СОУ, харьковщина, центр;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона прокомментировал информацию ISW о том, что подразделения ВС РФ смогли переправиться через реку в центре Волчанска.".