Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона прокомментировал информацию ISW о том, что подразделения ВС РФ смогли переправиться через реку в центре Волчанска.

«Скажу так, в Волчанске еще продолжаются уличные бои, враг пытается продвигаться, однако СОУ ведут там активные боевые действия и дают адекватный отпор врагу», — сказал Волошин.

Он также сообщил, что на севере Харьковской области украинские защитники пытаются восстанавливать свои позиции и полностью выбивать врага. Между тем противник там проводит определенную перегруппировку своих подразделений.

«Это и Волчанское направление, как раз перегруппировывает свои подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, и пытается восстанавливать также комплект подразделений десантной бригады, это 83 десантная бригада», — добавил Волошин.

По его данным, на этом направлении за прошедшие сутки враг совершил более 390 обстрелов. В то же время, украинские воины уничтожили и ранили более 150 оккупантов.