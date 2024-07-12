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13-летняя девочка в Харькове отравилась водкой, которую ей продали в киоске

Происшествия 19:04   12.07.2024
Елена Нагорная
13-летняя девочка в Харькове отравилась водкой, которую ей продали в киоске

13-летняя девочка в Харькове отравилась водкой. Правоохранители привлекли к ответственности реализатора, продавшую алкоголь несовершеннолетней.

После употребления спиртного девочка попала в больницу, сейчас ее состояние удовлетворительное, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Алкоголь несовершеннолетняя купила в киоске на улице Клочковской. По словам девочки, реализатор продала ей бутылку водки, не спросив о возрасте и не попросив документы.

На реализатора составили админпротокол по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками) КУоАП. Выписали админпротокол и матери девочки — по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители привлекли к ответственности реализатора, продавшую алкоголь несовершеннолетней.".