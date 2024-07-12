13-летняя девочка в Харькове отравилась водкой, которую ей продали в киоске
13-летняя девочка в Харькове отравилась водкой. Правоохранители привлекли к ответственности реализатора, продавшую алкоголь несовершеннолетней.
После употребления спиртного девочка попала в больницу, сейчас ее состояние удовлетворительное, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Алкоголь несовершеннолетняя купила в киоске на улице Клочковской. По словам девочки, реализатор продала ей бутылку водки, не спросив о возрасте и не попросив документы.
На реализатора составили админпротокол по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками) КУоАП. Выписали админпротокол и матери девочки — по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкоголь, дитина, отравление, полиция, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители привлекли к ответственности реализатора, продавшую алкоголь несовершеннолетней.".