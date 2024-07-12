13-річна дівчинка в Харкові отруїлася горілкою, яку їй продали в кіоску
13-річна дівчинка у Харкові отруїлася горілкою. Правоохоронці притягнули до відповідальності реалізаторку, яка продала алкоголь неповнолітній.
Після вживання спиртного дівчинка потрапила до лікарні, зараз її стан задовільний, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Алкоголь неповнолітня купила у кіоску на вулиці Клочківській. За словами дівчинки, реалізаторка продала їй пляшку горілки, не запитавши вік і не попросивши документи.
На реалізаторку склали адмінпротокол за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями) КУпАП. Виписали адмінпротокол і матері дівчинки – за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 19:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці притягнули до відповідальності реалізаторку, яка продала алкоголь неповнолітній.".