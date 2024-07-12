13-річна дівчинка в Харкові отруїлася горілкою, яку їй продали в кіоску

13-річна дівчинка у Харкові отруїлася горілкою. Правоохоронці притягнули до відповідальності реалізаторку, яка продала алкоголь неповнолітній.

Після вживання спиртного дівчинка потрапила до лікарні, зараз її стан задовільний, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Алкоголь неповнолітня купила у кіоску на вулиці Клочківській. За словами дівчинки, реалізаторка продала їй пляшку горілки, не запитавши вік і не попросивши документи.

На реалізаторку склали адмінпротокол за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями) КУпАП. Виписали адмінпротокол і матері дівчинки – за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.