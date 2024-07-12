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Оккупанты жалуются на потери в Волчанске: перехват ГУР (аудио)

Общество 08:11   12.07.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты жалуются на потери в Волчанске: перехват ГУР (аудио)

Военнослужащие ВС РФ обсуждают свои потери в ходе штурма Волчанска на Харьковщине. Такой разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.

«Я говорю, Диего, здесь мне звонил по телесвязи, по видеосвязи. *** у них комбат, два батальона уже просрали, вот Диегин третий кладет в этом *** Волчанске. Ну, даже говорит, по-моему, он, майора дали за такие подвиги,***», — говорит оккупант.

Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику.

Видео: ГУР МО Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие ВС РФ обсуждают свои потери в ходе штурма Волчанска на Харьковщине. Такой разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.".