Оккупанты жалуются на потери в Волчанске: перехват ГУР (аудио)

Военнослужащие ВС РФ обсуждают свои потери в ходе штурма Волчанска на Харьковщине. Такой разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.

«Я говорю, Диего, здесь мне звонил по телесвязи, по видеосвязи. *** у них комбат, два батальона уже просрали, вот Диегин третий кладет в этом *** Волчанске. Ну, даже говорит, по-моему, он, майора дали за такие подвиги,***», — говорит оккупант.

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Видео: ГУР МО Украины