Оккупанты жалуются на потери в Волчанске: перехват ГУР (аудио)
Военнослужащие ВС РФ обсуждают свои потери в ходе штурма Волчанска на Харьковщине. Такой разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.
«Я говорю, Диего, здесь мне звонил по телесвязи, по видеосвязи. *** у них комбат, два батальона уже просрали, вот Диегин третий кладет в этом *** Волчанске. Ну, даже говорит, по-моему, он, майора дали за такие подвиги,***», — говорит оккупант.
Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику.
Видео: ГУР МО Украины
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ГУР, перехват, потери, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 08:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие ВС РФ обсуждают свои потери в ходе штурма Волчанска на Харьковщине. Такой разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.".