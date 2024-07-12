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Окупанти скаржаться на втрати у Вовчанську: перехоплення ГУР (аудіо)

Суспільство 08:11   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти скаржаться на втрати у Вовчанську: перехоплення ГУР (аудіо)

Військовослужбовці ЗС РФ обговорюють свої втрати в ході штурму Вовчанська на Харківщині. Таку розмову перехопило ГУР Міноборони України.

«Я кажу, Дієго, тут мені дзвонив у телеграмі, по відеозв’язку. *** у них комбат, два батальйони вже просрали, ось Дієгін третій кладе в цьому *** Вовчанську. Ну навіть каже, по-моєму, він, майора дали за такі подвиги,***», – каже окупант.

Увага! Ролик містить нецензурну лексику.

Відео: ГУР МО України

Читайте також: СОУ просунулись в районі Глибокого: в ISW показали карти

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці ЗС РФ обговорюють свої втрати в ході штурму Вовчанська на Харківщині. Таку розмову перехопило ГУР Міноборони України.".