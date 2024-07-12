Окупанти скаржаться на втрати у Вовчанську: перехоплення ГУР (аудіо)
Військовослужбовці ЗС РФ обговорюють свої втрати в ході штурму Вовчанська на Харківщині. Таку розмову перехопило ГУР Міноборони України.
«Я кажу, Дієго, тут мені дзвонив у телеграмі, по відеозв’язку. *** у них комбат, два батальйони вже просрали, ось Дієгін третій кладе в цьому *** Вовчанську. Ну навіть каже, по-моєму, він, майора дали за такі подвиги,***», – каже окупант.
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Відео: ГУР МО України
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ГУР, перехват, потери, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 08:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці ЗС РФ обговорюють свої втрати в ході штурму Вовчанська на Харківщині. Таку розмову перехопило ГУР Міноборони України.".