СОУ просунулись в районі Глибокого: в ISW показали карти
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що нещодавно українські захисники незначно просунулися на північ від Харкова.
Йдеться про схід у північних околицях Глибокого, додали аналітики.
«А російський мілблогер заявив, що українські сили продовжують обходити Глибоке, щоб контратакувати на північ від населеного пункту», – зазначили в ISW.
Також аналітики, спираючись на геолокаційні кадри, знову підтвердили, що російська піхота перетнула річку Вовча у центрі Вовчанська.
«Повідомляється, що у кадрах, опублікованих 10 липня, видні оператори безпілотників російського Африканського корпусу, які діють на Харківському напрямку після того, як 9 липня Міністерство оборони РФ підтвердило, що вони перекинули у цей район деякі підрозділи Африканського корпуса», – додали в ISW.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, Африканский корпус, глубокое, рф, СОУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 07:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що нещодавно українські захисники незначно просунулися на північ від Харкова.".