СОУ просунулись в районі Глибокого: в ISW показали карти

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що нещодавно українські захисники незначно просунулися на північ від Харкова.

Йдеться про схід у північних околицях Глибокого, додали аналітики.

«А російський мілблогер заявив, що українські сили продовжують обходити Глибоке, щоб контратакувати на північ від населеного пункту», – зазначили в ISW.

Також аналітики, спираючись на геолокаційні кадри, знову підтвердили, що російська піхота перетнула річку Вовча у центрі Вовчанська.

«Повідомляється, що у кадрах, опублікованих 10 липня, видні оператори безпілотників російського Африканського корпусу, які діють на Харківському напрямку після того, як 9 липня Міністерство оборони РФ підтвердило, що вони перекинули у цей район деякі підрозділи Африканського корпуса», – додали в ISW.