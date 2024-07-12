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СОУ просунулись в районі Глибокого: в ISW показали карти

Суспільство 07:13   12.07.2024
Вікторія Яковенко
СОУ просунулись в районі Глибокого: в ISW показали карти

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що нещодавно українські захисники незначно просунулися на північ від Харкова.

Йдеться про схід у північних околицях Глибокого, додали аналітики.

«А російський мілблогер заявив, що українські сили продовжують обходити Глибоке, щоб контратакувати на північ від населеного пункту», – зазначили в ISW.

Також аналітики, спираючись на геолокаційні кадри, знову підтвердили, що російська піхота перетнула річку Вовча у центрі Вовчанська.

«Повідомляється, що у кадрах, опублікованих 10 липня, видні оператори безпілотників російського Африканського корпусу, які діють на Харківському напрямку після того, як 9 липня Міністерство оборони РФ підтвердило, що вони перекинули у цей район деякі підрозділи Африканського корпуса», – додали в ISW.

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Карта: ISW
02
Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 07:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що нещодавно українські захисники незначно просунулися на північ від Харкова.".