СОУ продвинулись в районе Глубокого: в ISW показали карты
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавно украинские защитники незначительно продвинулись к северу от Харькова.
Речь идет о востоке в северных окрестностях Глубокого, добавили аналитики.
«А российский милблогер заявил, что украинские силы продолжают обходить Глубокое, чтобы контратаковать к северу от населенного пункта», — отметили в ISW.
Также аналитики, опираясь на геолокационные кадры, вновь подтвердили, что российская пехота пересекла реку Волчья в центре Волчанская.
«Сообщается, что на кадрах, опубликованных 10 июля, видны операторы беспилотников российского Африканского корпуса, действующие на Харьковском направлении после того, как 9 июля Министерство обороны РФ подтвердило, что они перебросили в этот район некоторые подразделения Африканского корпуса», — добавили в ISW.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, Африканский корпус, глубокое, рф, СОУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 07:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавно украинские защитники незначительно продвинулись к северу от Харькова.".