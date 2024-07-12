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СОУ продвинулись в районе Глубокого: в ISW показали карты

Общество 07:13   12.07.2024
Виктория Яковенко
СОУ продвинулись в районе Глубокого: в ISW показали карты

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавно украинские защитники незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Речь идет о востоке в северных окрестностях Глубокого, добавили аналитики.

«А российский милблогер заявил, что украинские силы продолжают обходить Глубокое, чтобы контратаковать к северу от населенного пункта», — отметили в ISW.

Также аналитики, опираясь на геолокационные кадры, вновь подтвердили, что российская пехота пересекла реку Волчья в центре Волчанская.

«Сообщается, что на кадрах, опубликованных 10 июля, видны операторы беспилотников российского Африканского корпуса, действующие на Харьковском направлении после того, как 9 июля Министерство обороны РФ подтвердило, что они перебросили в этот район некоторые подразделения Африканского корпуса», — добавили в ISW.

01
Карта: ISW
02
Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавно украинские защитники незначительно продвинулись к северу от Харькова.".