СОУ продвинулись в районе Глубокого: в ISW показали карты

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что недавно украинские защитники незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Речь идет о востоке в северных окрестностях Глубокого, добавили аналитики.

«А российский милблогер заявил, что украинские силы продолжают обходить Глубокое, чтобы контратаковать к северу от населенного пункта», — отметили в ISW.

Также аналитики, опираясь на геолокационные кадры, вновь подтвердили, что российская пехота пересекла реку Волчья в центре Волчанская.

«Сообщается, что на кадрах, опубликованных 10 июля, видны операторы беспилотников российского Африканского корпуса, действующие на Харьковском направлении после того, как 9 июля Министерство обороны РФ подтвердило, что они перебросили в этот район некоторые подразделения Африканского корпуса», — добавили в ISW.